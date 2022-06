SUV-Lenker überfährt Hund und begeht Fahrerflucht

Die 29-jährige Frau war am Freitag um 8.30 Ihr in Dornbirn mit ihrem Hund, einem Bolonka Zwetna, in der Dornbirner Rohrbach-Straße unterwegs. Als sie die Straße auf einem Zebrastreifen queren wollte, trippelte ihr Hund hinter ihr her. Ein SUV-Lenker hatte zuvor angehalten, um die Frau die Straße queren zu lassen. Die Hundehalterin erreichte den Gehsteig, ihr Vierbeiner allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch auf der Straße unterwegs. Der SUV fuhr an - und erfasste die grauweiße Fellnase.