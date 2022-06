Hirscher-Truppe nach Coup: „Werden Siege feiern!“

Die Einlösung des Versprechens könnte nun in Rekordgeschwindigkeit folgen. Denn mit dem Megatransfer von Henrik Kristoffersen wird Van Deer wohl gleich in der Weltcup- und WM-Debütsaison 2022/23 ganz vorne mitmischen. „Dass es nun so früh passieren könnte, dass dieser Ski Weltcup-Rennen gewinnt, hätten wir nie zu träumen gewagt“, erzählt Tritscher, der als Geschäftsführer bei Van Deer fungiert. „Aber mit Henrik auf unserem Ski kann es nur ein Ziel geben: direkt ums Podest und um den Sieg mitfahren.“