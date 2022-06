So agil verbrachte Hirscher das Pfingstwochenende

„Leute, geht raus und bleibt in Bewegung“, schreibt Hirscher am Montag neben ein Foto, das ihn mit einer Kuh zeigt. Der achtfache Gesamtweltcupsieger war in seiner Heimat am Fuße des Dachsteins mit dem Rad unterwegs und ob der Schönheit der Region „dankbar und glücklich.“