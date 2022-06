„Wie im falschen Film!“ Enttäuschung bei Rangnick

Wie schon in der vergangenen WM-Qualifikation hat es für Österreichs Nationalmannschaft gegen Dänemark eine Niederlage gesetzt, aber diesmal zeigte die ÖFB-Auswahl ein anderes Gesicht als beim 0:4 und 0:1 im Vorjahr. Das 1:2 am Montag in der Nations League im Happel-Stadion kam unglücklich zustande, zumindest ein Punkt wäre für David Alaba und Co. gegen den Europameister von 1992 möglich gewesen. Vor allem in der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber einige Sitzer aus, was bei Teamchef Ralf Rangnick eine gewisse Ernüchterung auslöste. „Wir hatten acht hochkarätige Chancen, Dänemark nicht halb so viele. Deshalb fühlt sich das Ergebnis an wie im falschen Film“, erklärte der Deutsche.