LIVE: Österreich gegen Dänemark ab 20.45 Uhr

Wie in Osijek

Allzu sehr möchte sich der Deutsche aber nicht am Kontrahenten orientieren. „Wir wollen versuchen, von Anfang an so aufzutreten wie in Osijek in der letzten Stunde“, sagte Rangnick. „Es geht um unsere Prinzipien, egal wie der Gegner spielt.“ Außerdem sagte der Coach: „Wir werden das Match nur dann erfolgreich bestreiten können, wenn wieder Intensität da ist und der Gegner unsere Power spürt.“