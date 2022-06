Rangnick: „Es fühlt sich überhaupt nicht gut an“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Im Moment fühlt sich das Ergebnis überhaupt nicht gut an. Wir hätten mindestens den Punkt verdient gehabt. Wir haben in eigenem Ballbesitz zwar noch nicht alles so gemacht, wie wir uns das vorstellen, haben gerade im letzten Drittel nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Wir hatten trotzdem Chancen für drei Spiele. In Sachen Energie und Power, die wir auf den Platz gebracht haben, kann niemand sagen, wir hätten nicht alles reingehauen. Das war top. Bei eigenem Ballbesitz haben wir nicht alles richtig gemacht, da brauchen wir sicher noch mehr Ballruhe, mehr Präzision, vor allem auch im letzten Drittel den richtigen Ball zu spielen. Wenn jetzt schon alles perfekt laufen würde, wäre es auch unnormal. Trotzdem ist es schade, den einen Punkt hätte die Mannschaft absolut verdient gehabt.“