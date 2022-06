„Duracell-Häschen“: Sonderlob für zwei ÖFB-Kicker

Nun wartet Weltmeister

Nach dem 3:0 in Kroatien und dem etwas unglücklichen 1:2 gegen die Dänen wartet am Freitag in Wien Frankreich. Schlager äußerte großen Respekt vor dem amtierenden Weltmeister. „Aber jeder kocht auch nur mit Wasser. Wenn wir ihnen Druck machen können, ihnen Stress machen können, dann mag das kein Spieler.“ Dafür würde es wohl erneut der beiden „Duracell-Häschen“ bedürfen.