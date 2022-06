Storchenküken heißen wie Figuren aus Kriminalroman

Liebe ist stärker als Trieb

Die Liebe zwischen den beiden war letztlich stärker, als der Trieb, in den Süden zu fliegen. Und so entschied sich „Louis“, bei seiner Angebeteten zu bleiben. 2015 bekam das Paar erstmals Junge, seither wird es jährlich mit Küken beschenkt. Als „Liebesnest“ dient ein Horst in rund einem Meter Höhe, den „Mona“ mittels Treppchen erreicht. Wenn die Jungstörche kräftig genug sind, fliegen sie mit anderen nach Afrika.