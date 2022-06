Bullen-Nachwuchs räumt beim Cordial Cup ab

Insgesamt 48 Teams, darunter der FC Bayern, der FSV Mainz 05, der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern, nahmen beim Finalturnier teil. In der Vorrunde trafen die Jungbullen auf den 1. FC Eislingen (4:0), Viktoria Aschaffenburg (2:0), den 1. FC Erlensee (0:0), den FC Solothurn (0:0) und die „Teufel“ aus Kaiserslautern (3:0). Ohne Gegentreffer marschierten die Mozartstädter in die K.o.-Runde, wo man zunächst den VfB Stuttgart in Fieberbrunn mit 3:0 abfertigte, dann die AKA St. Pölten mit einem 1:0-Erfolg eliminierte, um wenig später auch Unterhaching mit 1:0 aus dem Siegrennen zu werfen.