Die Bullen basteln am Liverpool-Coup

Klopp und Co. sollen kommen

Prominent wird’s, wenn die Bullen sich mit den niederländischen Topklubs Feyenoord und Ajax Amsterdam messen. Doch damit ist es nicht getan. Denn wie in den vergangenen Jahren bastelt Salzburg daran, einen echten Kracher nach Wals-Siezenheim zu locken. Wie die „Krone“ erfuhr, soll es am 27. Juli in der Bullen-Arena zum Treffen mit einem echten Giganten des Klubfußballs kommen.