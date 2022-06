Kopfschuss nach Mordversuch: Mann für tot erklärt

Jener 57-Jährige, der am Sonntag in Wien-Döbling eine 51-jährige Frau vom Balkon aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienwohnhauses gestoßen haben soll und sich danach in den Kopf geschossen hat, ist am Montag im Krankenhaus für klinisch tot erklärt worden. Das 51-jährige Opfer befindet sich noch immer in kritischem Zustand und konnte bisher nicht zum Vorfall befragt werden.