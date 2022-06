Historische Premiere auf dem Red Bull Ring

Auf dem Red Bull Ring gastieren im Sommer bekanntlich die Formel 1 und die MotoGP. Mit der „Austrian Historic“ wird in Spielberg aber bereits von 10. bis 12. Juni ein Feuerwerk gezündet! Wenn ikonische Rennautos in vier verschiedenen Serien die Motorsport-Vergangenheit in die Gegenwart zurückholen, wird’s nicht nur Automobil-Liebhabern warm ums Herz. „Hier fahren sicherlich Millionen Euro auf der Strecke“, weiß Veranstalter Christoph Gerlach, der lange ein Konzept für die Umsetzung des Formats in Österreich in der Schublade hatte. Im Juni ist es soweit.