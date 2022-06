Nur das Ende eines Fluchs kann Meister Hard retten

Auf der Leistung von Spiel eins und der Statistik will man sich in der Donau-Stadt nicht ausruhen. „Wir wissen alle, dass derzeit keine Zeit für Euphorie besteht. Wir müssen uns zu 100 Prozent konzentrieren. Hard wird hungrig auf Revanche sein“, sagt Gašper Hrastnik, der seine Kremser mit einem verwandelten Siebenmeter in Hard zum Sieg geworfen hat. Selbstbewusster Nachsatz: „Ich bin aber überzeugt, dass wir gewinnen werden." Womit für Hard der Supercup der einzige Saisontitel bleiben würde.