Cristiano Ronaldo bei ManUnited „sehr glücklich“

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo will mit dem neuen Trainer Erik ten Hag bei Manchester United in der kommenden Saison Titel und Trophäen gewinnen. Er sei nach wie vor „sehr glücklich“ bei dem Traditionsclub in Old Trafford, sagte der 37 Jahre alte Portugiese in einer am Freitag von Man United verbreiteten Video-Botschaft. Zuletzt war über einen möglichen Wechsel Ronaldos spekuliert worden, da der englische Topclub die Qualifikation für die Champions League verpasst hatte.