Pogba verlässt Manchester United ablösefrei

Vier Jahre später bezahlten die Engländer die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro für den Rückkehrer. Nun verlässt der Franzose den Club erneut ablösefrei. Pogbas zweiter Aufenthalt in Manchester war von Verletzungen überschattet. In der abgelaufenen Saison machte er 27 Spiele. Insgesamt lief er 233 Mal für United auf. Zuletzt bei einer Auswärtsniederlage in Liverpool im April, als er bereits nach zehn Minuten verletzt ausgewechselt werden musste.