Diese Männer hauchen Klängen echtes Leben ein

In 3D-Audio liegt die Zukunft

Es gibt unzählige Anwendungsgebiete: von Videokonferenzen über Filme bis in die virtuelle Realität. „Die Zukunft von Audio ist 3D“, lautet daher der Slogan des jungen Unternehmens, das erst im Juli 2020 das Licht der Welt erblickte. Entstanden ist es aus der Forschungsarbeit der vier Gründer an den Grazer Unis. Heute ist das Quartett auf der ganzen Welt unterwegs, um neue Kunden zu finden.