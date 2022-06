Drei Monate Aus für „Maskerade“

Seit Mittwoch ist es also weg. Das von den allermeisten Menschen zuletzt wohl mehr gehasste als geliebte Textilteil, FFP2-Maske genannt. Gehasst nicht nur aufgrund angelaufener Brillengläser, abstehender Ohren oder gefühlter Atemnot, sondern auch deshalb, weil man vielfach nicht mehr wusste, wo sie Pflicht ist und wo nicht, oft nicht nachvollziehen konnte, warum man sie beim Geldabheben in der Bank und im Supermarkt brauchte, beim Baumarkt ums Eck oder gar in der Disco aber nicht.