Maske weg: Das Lächeln kehrte in Geschäfte zurück

In den Öffis bleiben einige blöde Sprüche nun aus

„Befreiend“ betiteln Vanessa und Sandra das Busfahren ohne Maske. Das Mutter-Tochter-Gespann steigt gerade aus einem Bus am Innsbrucker Marktplatz – wie die meisten Fahrgäste ohne Mundschutz, denn auch hier ist er nicht mehr nötig. Was Sandra daran besonders freut: „Meine Mutter hat Krücken“, deutet sie auf die Gehhilfen, „sie kann im Bus nicht rechtzeitig die Maske raufnehmen, und dann kommen blöde Sprüche von den Leuten.“ Dass diese nun ausbleiben, freut auch Mama Vanessa. „Es soll weiter so bleiben – ohne Maske.“