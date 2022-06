Sturm angelte sich einen „alten Bekannten“

Sturms Sportchef Andreas Schicker schwärmt in einer Aussendung des Klubs über der Kreativspieler: „Tomi ist ein technisch versierter und laufstarker Linksfuß und wird unser Spiel in der Offensive kreativer und variabler machen. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Raumgefühl und passt zu unserer Spielidee. Auf Slowenien legen wir im Scouting immer großes Augenmerk und Tomi hat sowohl in der Liga, als auch in den internationalen Bewerben eine großartige Saison gespielt. In Graz wird er von uns die Zeit bekommen um sich bestmöglich zu entwickeln. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen von NŠ Mura für die professionellen und konstruktiven Gespräche.“