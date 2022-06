Brunner weiß nicht, wie Inserate in Zeitung kamen

Nach der Kritik an Erinnerungslücken des Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmanns im Korruptions-Untersuchungsausschuss, ist am Donnerstag abermals die Inseratenaffäre im Ländle Thema. Finanzminister Magnus Brunner (ebenfalls ÖVP) hat dabei eine brisante Rolle inne - immerhin hat sein Ministerium eine Hauptrolle in der Causa inne. Der Minister erklärte in einem ersten Statement, dass er nicht wisse, wie die Inserate in die Zeitungen kämen - ihm seien jedoch Transparenz und Aufklärung sehr wichtig.