Frankreichs Regierung bedauert Chaos vor CL-Finale

Frankreich richtete für britische und spanische Fans die Möglichkeit ein, im eigenen Land Anzeige zu erstatten. Besucher aus beiden Ländern, die am Stade de France Opfer von Aggressionen, Diebstählen oder mutmaßlicher Polizeigewalt wurden, sollen ab kommendem Montag von zu Hause aus Anzeige erstatten können, kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Mittwochabend bei einer Anhörung im Senat in Paris an. Ermöglicht werden solle dies in der jeweiligen Muttersprache. Auch eigene Videoaufnahmen sollen von den Betroffenen eingereicht werden können.