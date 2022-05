CL-Finalchaos: „Wurde fast zerdrückt“

Heillos überfordert“

Recht nahe am Stadion war der erste Karten-Checkpoint. Der erste schwere Fehler des Ganzen. Es war viel zu nah am Stadion, und es war uns schon um 19:00 nicht möglich, diesen zu passieren. Tausende Menschen drückten von hinten an. Polizei und die paar Stewards waren heillos überfordert.Vor allem auch deswegen, weil es das erste Mal digitale Tickets (am Handy) gab, wo ein zusätzlicher Security-Schritt notwendig war. Außerdem gab es nur zwei Zugänge zum Stadion, zumindest auf der Westseite, die zu regelrechten Nadelöhren wurden. Man wurde fast zerdrückt. Andere Zugänge waren geschlossen oder nur für VIPs zugänglich." Eine Katastrophe!