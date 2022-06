Lange „Night-Sessions“ sorgen in Paris für Stunk!

Turnier-Direktorin Amelie Mauresmo kündigte am Mittwoch an, dass man das Thema nach dem diesjährigen Turnier genau analysieren werde. Allerdings stellte die frühere Weltklasse-Spielerin trotz aller Kritik klar, dass es auch in Zukunft bei den French Open Abendspiele geben werde. „Die ‚Night Sessions‘ werden bleiben“, sagte die 42-Jährige auf einer Pressekonferenz im Stade Roland Garros. Allerdings werde man sich genau anschauen, ob man den Start der Spiele in Zukunft nicht etwas vorziehen könne.