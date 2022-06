Ende der Maskenpflicht: „Es ist viel angenehmer“

Um Mitternacht fielen offiziell die Masken, in den Supermärkten aber erst mit dem Aufsperren in der Früh. Beim Besuch in einem Eisenstädter Lebensmittelgeschäft zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Kunden keine Maske mehr trägt. „Es ist viel angenehmer“, meint eine Kassierin. Für die Menschen würde das mehr Freiheit bedeuten.