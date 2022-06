Durch Hund und Mensch: Hoher Blutzoll bei Kitzen

Diese Zeit ist die dramatischeste für Wildtierbabys, speziell Hasen und Rehe. „Sie werden von ihren Müttern in der Wiese abgelegt, aber beobachtet und geholt“, schildert Monika Großmann vom Verein „Kleine Wildtiere in Not“. Hier lauert schon die erste Gefahr - durch den Menschen: wenn sie ein vermeintlich „verlassenes“ Tierkind mitnehmen. Großmann: „Finger weg von den Kleinen! ,Retten’ darf man so ein Kitz nur, wenn es sicher verwaist bzw. offensichtlich verletzt ist.“ Ein Fellbaby, das man angegriffen hat, wird von der Mutter verstoßen und stirbt einen elenden Hungertod.