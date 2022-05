Asiatische Tigermücke auf dem Vormarsch

Das inatura-Forschungsprojekt zur Erfassung invasiver Stechmückenarten geht in die dritte Saison. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die asiatische Tigermücke in Vorarlberg registriert. In diesem Jahr soll verstärkt nach dieser kleinen, schwarz-weiß geringelten Mückenart gesucht werden. Sie ist häufig in der Nähe menschlichen Siedlungen zu finden, speziell bei Großparkplätzen und anderen Orten mit erhöhtem Einschleppungspotenzial.