Arabella: Sendung „wie flaumiger Marillenkuchen“

Und es wurde in all den Jahren überhaupt nichts am Konzept verändert.

Es wurde schon minimal an Rädchen geschraubt, mittlerweile haben wir z. B. eine Drohnenkamera, dass die Bilder noch schöner sind. Aber Sie haben schon recht: Die großen Zutaten sind wie bei einem wunderbaren Marillenkuchen, den ich gerade gebacken habe nach gutem österreichischem Rezept: Da veränderst du auch nichts über Jahre: 250 Gramm Mehl, ebenso viel Zucker, Butter, dazu Marillen und vier Eier. Das ist seit langen Zeiten das Rezept für einen gelungenen flaumigen Marillenkuchen. Und bei „Bauer sucht Frau“ ist es mehr oder minder auch so: Man braucht liebenswerte Bauern, dann passende - oder vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so passende - Bewerberinnen. Eben eine gute Mischung, weil man weiß ja nie, wie es läuft: Sind es Gegensätze, die sich anziehen, oder Gemeinsamkeiten? Und weil man das auch nach 18 Staffeln absolut nicht vorhersagen kann, bleibt es so spannend.