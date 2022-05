Das preiswerte „Sloot“-E-Fully im Test

„Vier Jahre tüftle ich mit meinem Bruder sowie Partnern in China und Tschechien am Design der E-Bikes“, so „Sloot“-Erfinder Stefan Pichler, der seine Bikes online verkauft und kürzlich einen eigenen STP-Sports-Store in Spittal eröffnet hat. Sein Topmodell ist ein auffällig schlankes, vollgefedertes E-Mountainbike.