Papa verrät: So geht es mit Dominic Thiem weiter!

„Er ist am Weg zurück. Ich kann garantieren, dass er motiviert ist, dass er das noch einmal schaffen möchte, aber die Verletzung war sehr, sehr schwer“, erklärte Wolfgang Thiem. Noch in Paris hatte Thiem angekündigt, dass er die Challenger in Perugia und danach Parma (ab 13.6.) in Italien und danach Wimbledon spielen wolle.