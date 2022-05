Medaille fix: Ahmed Hagag kämpft bei EM um Finale

Superschwergewichts-Boxer Ahmed Hagag kämpft bei der EM in Jerewan am Sonntag im Halbfinale. Zumindest die Bronzemedaille hat der Oberösterreicher damit bereits sicher, was für Österreichs Boxsport die erste Medaille bei Europameisterschaften seit 1975 bedeutet. Damals gewann Franz Dorfer bei der EM in Katowice Bronze.