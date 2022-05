200 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Neben ausgiebigen Theorieeinheiten trainieren die Katastrophenhelfer in der Praxis unter anderem Zeltaufbau, Seilkunde und Abläufe bei Großschadensereignissen. Bei einem der Planspiele werden die Abläufe bei einem Blackout unterrichtet, also ein länger andauernder europaweiter Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall. All das passiert in einer großen Zeltstadt an der Talstation der Großarler Bergbahnen.