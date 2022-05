„Bleib bei mir“ - Liebeserklärung für die Ewigkeit

Wenn Robert Figl nicht gerade als Krankenpfleger in Pottendorf arbeitet, schreibt der 23-Jährige aus Schützen am Gebirge gern deutschsprachige Lieder und nimmt sie in seinem Homestudio auf. Ob Hiphop oder Pop, ob Rap oder Schlager – kein Genre ist Robert F., wie er sich als Musiker nennt, fremd.