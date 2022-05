Austro-Quartett im Wildwasser-Slalom-Halbfinale

Der Olympia-Vierte Felix Oschmautz mit Bestzeit im ersten Quali-Lauf sowie Viktoria Wolffhardt (12.) und Corinna Kuhnle (14.) haben sich am Donnerstag bei den Wildwasser-Slalom-Europameisterschaften der Kanuten in Liptovsky Mikulas in der Slowakei für das Halbfinale im Kajak-Einer am Samstag qualifiziert!