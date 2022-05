Ewige Debatte: Brauchen wir alle Feiertage?

Für die einen sind sie verdiente Ruhephasen im harten Arbeitsalltag, die anderen würden sie gerne abschaffen: Immer wieder branden Diskussionen über Sinn und Zweck von Feiertagen auf. Fakt ist, dass fast alle gesetzlichen Feiertage in Österreich christlichen Ursprungs sind. Auch wenn viele gar nicht wissen, was gefeiert wird - und die Zahl der Katholiken und Protestanten in den letzten Jahren stark zurückging, wie aus einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria hervorgeht. Bekannten sich 2001 noch 74 Prozent zur katholischen Kirche, waren es 2021 nur mehr 55 Prozent.