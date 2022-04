Evangelische Pfarrgemeinden wollen Feiertag zurück

„Es ist ein äußerst wichtiger Tag in der Religion!“ Den Obersteirer Helmut Kern trifft es noch immer hart, dass der Karfreitag seit drei Jahren kein gesetzlicher Feiertag mehr ist. Deshalb hat er sich mit der evangelischen Pfarrgemeinde Ramsau am Dachstein zusammengetan, um darauf aufmerksam zu machen: „Wir haben dort auf der Straße ein Transparent aufgestellt, in den Schaukästen in Wald am Schoberpass, Mautern und Kalwang hängen wir einen Text aus.“ Denn er und seine Mitstreiter wollen einen „Feiertag für alle“.