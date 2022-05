Schwarze Armaturen gefragt wie nie zu zuvor

In Wien werden kleinere Bäder gezeigt

Zwölf Bäder-Ausstellungen gibt’s schon, in denen auf die regionalen „Eigenheiten“ eingegangen wird. So werden in Wien kleinere Bäder gezeigt, weil in der Bundeshauptstadt die Menschen meist in Wohnungen und weniger in Häusern wohnen. Der Trend zu natürlichen Oberflächen und matten Designs ist überall spürbar. „Es sind so viele schwarze Armaturen gefragt wie noch nie“, verrät Holter.