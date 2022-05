Job belastet die Psyche mehr als den Körper

Mehr Negativ-Punkte in Nordtirol als südlich des Brenners

Im Rahmen einer Tagung wurde das Ergebnis am Mittwoch in der Arbeiterkammer (AK) in Innsbruck präsentiert. Die Arbeitnehmer wurden gefragt, wie sie die körperliche und psychische Anforderungen in ihrem Job einstufen. „Dabei hat sich gezeigt, dass in Nordtirol die körperliche Belastung höher eingestuft wird als im Süden“, zitiert Domenico Rief von der AK eine zentrale Erkenntnis. 26 Negativ-Punkte sind es in Nordtirol, 23 in Südtirol. Den geringsten Wert hat das Trentino mit 19 Punkten.