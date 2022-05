Wieder 15 Jahre Haft für Taliban-Anhänger in Wels

Neuer Prozess mit „altem“ Urteil: Nachdem der OGH sein Urteil - 15 Jahre Haft - teilweise aufgehoben hatte, stand ein Afghane am Dienstag in Wels wieder vor Gericht. Am Urteil änderte sich durch den neuerlichen Geschworenenprozess nichts: 15 Jahre Haft, nicht rechtskräftig.