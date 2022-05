Berger: „Er ist mit den Bienen beschäftigt“

Gerhard Berger ist nach wie vor eine der wichtigsten Rennsport-Größen des Landes. Im Krone-Sport-Talk mit Martin Grasl spricht der Tiroler über die Zeit als DTM-Chef bis hin zur Nachhaltigkeit, die in der Rennserie auch immer präsenter wird. Auf die Frage, ob Vettel in der kommenden Saison vielleicht in der DTM fährt, reagiert Berger zunächst zögerlich. „Er ist mit den Bienen beschäftigt“, schmunzelt der 10-fache Grand Prix Sieger, der mit dem vierfachen, deutschen Weltmeister nach wie vor in Kontakt steht. In der Formel 1 sieht Berger aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ferrari und Red Bull. Den gesamten Talk mit Gerhard Berger sehen Sie im Video!