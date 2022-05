Kärnten als beliebtes Ziel für Schulsportwochen

Schulsportwochen vereinfacht

Und Kärnten ist auch so etwas wie die Wiege der organisierten Schulsportwochen. Helmut Seidl etwa ärgerte sich als Lehrer an der HS Landskron in den 80ern als Begleitperson bei Schulsportwochen immer darüber, wie viel Zeit fürs „Herumrennen und Anmelden“ verloren ging und begann dann, die Sache in Kärnten selbst zu vereinfachen. Seine 1989 gegründete „Arbeitsgemeinschaft Schulsportwochen“ wurde so zu einer Art österreichweites Modell. Sie wird mittlerweile von Helmut Seidl junior unter „Schulsportwochen.at“ als Reisebüro geführt.