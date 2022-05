Die Promi-Beautys glänzten in Cannes um die Wette

Das alljährliche Promi-Schaulaufen an der Croisette war heuer besonders glanzvoll - und das im wahrsten Sinne des Wortes! Ob Alessandra Ambrosio, Eva Longoria, Alicia Vikander oder Lashana Lynch: Die Promis setzten am allerliebsten auf Kleider, die so glitzerten und glänzten, dass sich die Fotografen am Red Carpet selbst darin spiegelten.