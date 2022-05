Petersilie: Ein aromatisches Kraut als Allrounder

Ob sie tatsächlich eine magische Kraft hat, sei mal dahingestellt, Tatsache ist aber, dass die Petersilie auch als Heilpflanze gilt, sie hat zahlreiche positive Eigenschaften. Sie ist aphrodisierend, harntreibend, krampflösend, reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen und gut gegen verschiedene Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung und Blähungen. Aber Achtung: Es wurde eine uteruserregende Wirkung von Petersilie nachgewiesen. Aus diesem Grund sollten Schwangere das Kraut nur in geringer Menge als Würze für Speisen zu sich nehmen. In großen Mengen eingenommen, kann Petersilie im schlimmsten Fall eine Fehlgeburt auslösen.