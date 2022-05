Seilbahnunglück: Eitans Großeltern kämpfen um Bub

Ein Jahr nach dem Seilbahnunglück am italienischen Lago Maggiore, bei dem der sechsjährige Bub Eitan als einziger überlebte, kämpfen seine Großeltern weiter, um ihn in seine Heimat Israel zu holen. „Eitan ist in unseren Herzen und Gedanken. Wir werden weiter für ihn kämpfen, damit er in Israel aufwachsen kann, seiner natürlichen Heimat, der Heimat seiner Familie, der Begräbnisstätte seiner Eltern und seines kleinen Bruders“, so die Großeltern.