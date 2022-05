Ein neues Paradies für die stacheligen Gesellen

Igel kommen wieder in Freiheit

„Ich hatte im Herbst Igelkinder gefunden, die über die Igelfreunde Österreich auf Überwinterungsplätze gebracht wurden. Drei von ihnen können jetzt sicher ausgewildert werden“, freut sich Petra Röttig. Max, Susi und Fiffi sind bereits aus der Steiermark angereist und werden ein paar Wochen in gemütlichen Gehegen an ihre neue Umgebung auf dem Kreuzbergl gewöhnt, bevor sie in Freiheit entlassen werden.