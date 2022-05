Vierjähriges Kind stürzt aus Fenster im 1. Stock

Das vierjährige Mädchen befand sich am Sonntagabend allein in seinem Kinderzimmer im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Neuhofen an der Krems. Die Eltern hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwar in derselben Etage, aber in anderen Räumen auf. Die Kleine kletterte auf das Fensterbrett, öffnete selbstständig das Fenster und lehnte sich am außerhalb angebrachten Insektenschutzgitter an.