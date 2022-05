Bub (4) stürzt beim Spielen in Bach und stirbt

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Vorarlberger Gemeinde Nenzing. Ein vierjähriger Bub fiel beim Spielen in einen Bach, wurde von der Strömung 1,7 Kilometer weit mitgerissen, ehe er von den Rettungskräften aus dem Wasser gerettet werden konnte. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb das Kind später im Krankenhaus.