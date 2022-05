Pleite für Briten vor Showdown gegen Österreich

Großbritannien geht bei der Eishockey-WM ohne Erfolgserlebnis in die Entscheidungspartie um den Klassenerhalt gegen Österreich. Die Briten unterlagen am Sonntag Lettland mit 3:4 und halten vor dem Spiel am Montag (15.20 Uhr) weiter bei einem Punkt. Lettland lag zweimal mit zwei Toren zurück und gewann noch dank drei Powerplay-Treffern.