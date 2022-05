Königlich trainieren und wie Weltmeister kicken

Nicht in Berlin, Köln oder Wien, sondern im knapp 5300 Seelen-Ort Kirchbichl schlug die Toni Kroos Academy erstmals ihre Zelte auf – sozusagen als „Vorläufer“ für das Real-Camp, das vom 1. bis 5. August ebenfalls in der Unterländer Gemeinde stattfindet. „Mit bislang 144 Anmeldungen wird es das größte Camp in Europa. Zwei Talente aus Tirol dürfen sogar ohne weitere Qualifikation zu einem Training in das Estadio Bernabéu nach Madrid“, weiß Marlon Withalm, Trainer der Fundación Real Madrid Clinic. Der 29-Jährige gab mit seinen Kollegen Jorge und Jakob auch dieses Mal den wissbegierigen Nachwuchskickern wertvolle Tipps.