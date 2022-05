Zwei Jugendliche fingen bei Grillparty Feuer

Neun Jugendliche aus dem Bezirk Rohrbach saßen am 21. Mai gegen 21.30 Uhr bei einem Grillabend im Garten eines Hauses in Oepping um einen Betontisch mit offener Feuerstelle. In der Mitte des Tisches befand sich in Längsrichtung eine ausgefräste, mit Blech verkleidete Rinne, die mit Bio-Ethanol gefüllt und angezündet war.