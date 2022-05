Viel Tradition präsentiert sich im neuen Gewand

Heute (16) matchen sich in der Vorarlbergliga beim „Fan.at-Spiel der Runde“ zwei Ländle-Traditionsvereine - der FC Lustenau empfängt den FC Hard. Während bei beiden Teams die höherklassigen Glanzzeiten schon eine Weile zurückliegen, hat sich doch viel getan - Umbrüche gab es bei beiden Vereinen, viele junge Gesichter laufen jetzt sowohl in Lustenau als auch in Hard auf.